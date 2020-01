Leonardo DiCaprio: Los Angeles már soha nem lesz ugyanolyan

Leonardo DiCaprio ritkán nyilvánul meg a közösségi médiában viszonylag személyesebb formában, de Kobe Bryant tragikus halála után ő is írt néhány sort a Twitteren. A színész gyerekkora óta rajong a Los Angeles Lakers kosárcsapatért, meccseik nagy részén ott ül a lelátón.

– zárta sorait DiCaprio.

Kobe was truly larger than life, a legend. May he and all those who lost their lives today rest in peace. Love and condolences to his family. LA will never be the same.

