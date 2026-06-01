Az Nvidia a világ legértékesebb vállalatává vált azzal, hogy hatalmas adatközpontokba gyártott mesterségesintelligencia-chipeket, ám a cég ősztől belép a személyi számítógépek (PC-k) piacára is – írta a New York Times.

Az új PC-chipet, az RTX Sparkot hétfőn egy tajpeji számítógép- és elektronikai konferencián mutatta be az Nvidia. Az újfajta chip a Dell, a HP, a Microsoft, a Lenovo és más gyártók laptopjait és asztali számítógépeit fogja meghajtani, és lehetővé teszi helyi mesterséges intelligencián alapuló rendszerek futtatását, fájlok között keresést és gyors feladatvégrehajtást, miközben nagyobb adatvédelmet és biztonságot nyújt majd.

Az Nvidia arra számít, hogy számítógépei pont jó időzítéssel érkeznek a piacra, amikor az úgynevezett mesterségesintelligencia-ügynökök (MI-ügynökök) egyre népszerűbbé válnak. A vállalat a Microsofttal és laptopgyártókkal együtt dolgozik azon, hogy ezek az ügynökök önállóan kezelhessék a számítógépeket, a felhasználókhoz hasonlóan működtetve az egeret és a billentyűzetet.

A chipgyártó szerint a jövőben az MI-szuperszámítógép ugyanolyan hétköznapi háztartási eszközzé válhat, mint ma a házimozi-rendszerek, a nagyképernyős televíziók, a fűnyírók vagy a mosogatógépek.

Teljes mértékben el tudom képzelni, hogy egyszer egy MI-szuperszámítógép legyen az otthonában. Ez futtatja majd az összes ügynökét, az összes asszisztensét, és azok folyamatosan különféle feladatokat végeznek ön helyett

– mondta Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója.