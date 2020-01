Cardi B: Azt hiszem, politikus leszek

Január 12-én is posztolt Twitter-követőinek Cardi B, méghozzá egy kissé meredek dolgot. Egyelőre nem világos, hogy vicc a sztori vagy sem, de az alábbiakat írta:

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment

— iamcardib (@iamcardib) January 12, 2020