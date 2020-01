Dave Grohl lánya a megmaradt tagokkal adott elő Nirvana-dalokat

A rocksztárság családban marad.

Az Art of Elysium gála Hollywood legnagyobb Golden Globe előtti celebbulija, az ideinek pedig extra különlegessége volt, hogy a Nirvana még élő tagjai újra összeálltak egy fellépésre. Dave Grohl dobolt, Kris Novoselic basszusgitározott, sőt, még Pat Smear is ott volt a színpadon gitározni, aki a banda turnégitárosa volt két éven keresztül, többek közt az MTV Unplugged koncerten is kísérte a bandát. A különleges koncertre olyan előadók csatlakoztak vendégénekesként, mint St. Vincent, vagy Beck, de a show-t Dave Grohl 13 éves lánya, Violet Grohl teljesen ellopta, aki öt szám erejéig szintén csatlakozott a fellépéshez. Szerencsére a helyszínen videó is készült, így meg is lehet nézni az ifjabbik Grohl debütálását rocksztárként.

Kiemelt kép: Kevin Mazur/Getty Images, DG