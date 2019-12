Ariana Grandétől Travoltán át Kris Jennerig mindenki szerepel az All I Want For Christmas Is You új klipjében

Összejöttek a sztárok megünnepelni Mariah Carey karácsonyi slágerének 25. évfordulóját.

Idén lett 25 éves a karácsonyi dalok Keresztapája, az All I Want For Christmas Is You Mariah Carey-től, ennek örömére pedig vezeti is újra Amerika legfontosabb slágerlistáját, a Billboard Hot100-et. A jeles alkalomra pedig Carey is készült, ugyanis összecsődített két We Are The Worldnyi celebet, hogy tátogjon a dalra egy közös videóban. A teljesség igénye nélkül feltűnik a klipben Andy Cohen, Ariana Grande, Bebe Rexha, Billy Eichner, Chance The Rapper, Ciara, Cyndi Lauper, Diplo, Floyd Mayweather, Heidi Klum, James Corden, Jamie Foxx, Jennifer Hudson, John Travolta, Katy Perry, Kris Jenner, Kim Kardashian, Laverne Cox, Millie Bobby Brown, Missy Elliott, Olivia Newton-John, Patti Labelle, Ruby Rose, Ryan Reynolds, és Snoop Dogg is.

Ajánljuk figyelmedbe egyébként a dalról írt bővebb cikkünket, ha a klip láttán kedvet kaptál olvasgatni róla:

Kiemelt kép: YouTube