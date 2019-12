Ők voltak a műsor egyik extraprodukciója.

Az X-Faktor tegnapi döntőjében két extraprodukciót is kaptunk, először a műsor korábbi mentora, Radics Gigi mutatta be legújabb számát Life of the Party címmel.

Aztán pedig a 2018-as X-Faktor győztesei, a USNK lépett fel, bemutatva egyből két új számot is. Az egyik egy angol nyelvű dal thezone címmel, amiből egy kliprészletet kaphattunk, a másik egy magyar Nem Bízom címmel.

Kiemelt kép: RTL Klub