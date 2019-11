Halsey ruhája: Amikor rádszabadul egy csapat bölcsis egy csomó filctollal

Remélhetőleg kijön egy mosással.

November 26-án az amerikai zenei díjátadó után most az ausztrál díjátadót, az ARIA-t is megtartották, ahol nemcsak ausztrál előadók jelentek meg, de olyan nemzetközi sztárok is, mint Halsey. Az énekesnő bár díjat nem nyert, a vörös szőnyegen mindenki őt nézte, miután hófehér ruhája teljesen össze volt firkálva, mint akire rászabadult egy csapat filctollas bölcsődés.

Remélhetőleg kijön egy mosással.

Sőt, a jelek szerint még a sminkjét is háromévesek készítették:

Kiemelt kép: Mark Metcalfe/Getty Images