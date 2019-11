Drake-et kifütyülték, mert nem rá számítottak

Tyler The Creator egyre nagyobbá váló házi fesztiválja, a Camp Flog Gnaw Carnival headline-jai közt volt idén egy meglepetésvendég, a fesztiválozók pedig többnyire arra tippeltek, hogy Frank Ocean lesz a titkos fellépő, mint nagy sztár, aki egyébként a fesztivált szervező Tyler nagyon jó barátja. Helyette viszont váratlanul Drake zárta az estet, a közönség pedig emiatt annyira csalódott volt, hogy elkezdték kifütyülni a világsztárt, a közönség egy része pedig hangosan elkezdte Ocean-t követelni a színpadra. Szerencsétlen Drake egy ponton meg is kérdezte a közönséget, hogy folytassa-e a műsort.

Erre a közönség egy része elkezdte hangosan üvölteni, hogy nem a Complex beszámolója szerint. Szóval Drake nem is maradt sokáig a színpadon. Nem sokkal később megkérdezte a közönséget, hogy maradjon-e még tovább, a válasz egyértelmű nem volt, úgyhogy meg is köszönte a figyelmet és lesétált a színpadról.

Drake was the surprise guest headliner at Camp Flog Gnaw and got booed because he’s not Frank Ocean: https://t.co/9JxoSBNPbTpic.twitter.com/mFn4ouscRi

— Complex (@Complex) 2019. november 11.