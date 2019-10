Greta Thunbergnek remekül áll a death metál

Greta Thunberg, 16 éves, svéd klímaaktivista szeptember 23-án mondott beszédet az ENSZ klímacsúcsán, New Yorkban. A háborgó érzelmeivel küzdő lány könnyes szemekkel, elcsukló hangon kérte számon a világ vezetőit, akik szerinte nem hajlandók tudomást venni a közelgő klímakatasztrófáról, és érdemi lépéseket tenni ellene, mert még mindig a mindenható profit bűvöletében élnek, és az örökös gazdasági növekedés tündérmeséjében hisznek.

Thunberg beszéde nem hagyta hidegen az aktivista híveit, és ellenfeleit sem. Szavai, és a stílusa egyaránt indulatokat generáltak és vitákat gerjesztettek.

Greta Thunberg beszéde nem csak eredeti formájában, de eltorzított hanggal, death metal alapokon is ütős. Ezt John Meredith, a Suaka nevű, New York-i metálbanda dobosa bizonyította be, a Greta Thunberg sings Swedish Death Metal (Greta Thunberg svéd death metált énekel) című videójával – írja az NBC.

Meredith a Rolling Stone magazinnak elmondta, hogy a feldolgozást nem gúnynak szánta, egyetért Greta Thunberg üzenetével, lenyűgözte a lány szavaiból áradó düh, szenvedély.

A videó pedig alighanem tetszik Greta Thunbergnek is, aki néhány napja azt írta a Twitteren, hogy továbblépett a klímaaktivizmustól, ezen túl csak death metállal fogalakozik.

I have moved on from this climate thing… From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 2019. szeptember 28.