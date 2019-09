James Corden alaposan helyretette a kövéreket gúnyoló Bill Mahert

Okosan, higgadtan, és viccesen méghozzá.

Bill Maher HBO-s műsorának egyik szegmensében amellett kardoskodott, hogy a fatshaming jó dolog, mert igenis a kövéreket meg kell szégyeníteni, mert segít nekik. Mahertől nem állnak távol az efféle megnyilvánulások, leginkább ezeknek köszönhető, hogy még műsoron van borzasztóan fáradt humorú műsora, amiben mondjuk ezredszerre is elsüti a szakállas poént arról, hogy a kövér emberek nem látják a péniszüket, majd alig bírja visszafogni a mosolyát, hogy mennyire vicceset mondott. James Corden viszont úgy döntött, ezúttal reagál rá, ha már megszólítva érzi magát, és elég szépen helyretette late night talkshow műsorvezető kollégáját. A péniszes poénjára csak azzal reagált, hogy higgye el neki Maher, nem akad problémája azzal, hogy egy pöcst lásson, ha akar, utalva ezzel kollégájára. Corden egyébként egy halom tudományos ténnyel és kutatással támasztja alá azt, hogy a fatshaming valójában nem használ, sőt, inkább csak kegyetlen szemétkedés. A túlsúlyosokat ugyanis pont, hogy lehangolja a fatshaming, depressziót is okozva náluk akár, amit pont túlevéssel is kezelhetnek.

Megemlíti az orvosi okait is annak, hogy valaki fizikailag nem bír mértéket tartani, továbbá megemlíti viccesen az anyagi okait is, hogy a szegény családok nem feltétlenül azért esznek zsírosabb ételeket, mert úgy döntenek, hogy azt akarnak enni, szimplán egészségesebben étkezni drágább. De Maher azon állítására is reagál, hogy Európában nincsenek kövér emberek, és ez egy tipikus amerikai probléma, felhívva a figyelmet saját magára, aki ugye Nagy-Britanniában született és nőtt fel, és egész életében küzdött a súlyával és egész életében fog is, hiába tesz meg mindent. Végezetül azzal zárja, hogy ahelyett, hogy azzal foglalkozna Maher, hogy másoknak mi megy be a szájukon, inkább gondolja át máskor jobban azt, mi jön ki az övén.

Kiemelt kép: YouTube