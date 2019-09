Valószínűleg a színésznő kapta a legtöbb figyelmet az este folyamán.

Az Orange is the new black színésznője, Dascha Polanco is részt vett szeptember 4-én, az E! magazin és az Elle közös New York-i partiján, ahol valószínűleg ő, pontosabban a ruhája volt a legérdekesebb dolog.

A 36 éves sorozatsztár egy talpig flitteres földig érő ruhát viselt és ha ez önmagában nem vonzotta volna eléggé a tekintetet, a felirat biztosan, ami rá volt varrva:

Fiatal voltam, kellett a pénz

Kiemelt kép: Jim Spellman/Getty Images