Villámcsapástól robbant fel egy házaspár vécéje

A floridai pár története után kétszer is meggondolja az ember, hogy villámlás idején vécére menjen.

Hatalmas robbanással semmisült meg egy floridai házaspár vécéje, miután villám csapott a vécéhez csatlakozó pöcegödörbe – jelentette a helyi sajtó. MaryLou Ward elmondta, férjével és három kutyájával még az ágyban feküdtek vasárnap reggel, hallgatva az esőt, amikor egy óriási robbanást hallottak a hálóból nyíló mellékhelységből.

Amikor odamentek megnézni, hogy mi történt, azt látták, hogy a vécécsésze apró darabokra esett szét. A robbanás olyan erős volt, hogy életveszélyes porcelánlövedékek szálltak szanaszét, olyan erővel, hogy némelyik a falat is áttörte. Egyik szomszédjuk elmondta, hogy a robbanás még az ő házukat is megrázta, annyira, hogy a képek is leestek a falakról.

A vécé javításával megbízott vízvezeték-szerelő, Jordan Hagadorn a USA Today című lapnak elmondta, a villám a pöcegödörben és a csövekben megrekedt metánt gyújtotta be, és az okozta a robbanást. Elmondása szerint sem ő, sem pedig a 40 évig vízvezeték-szerelőként dolgozó apja nem találkozott még hasonló esettel.

Ward hozzátette, soha nem gondolta volna, hogy ilyen eset megtörténhet, és nagyon örül annak, hogy nem ült pont akkor a vécén, amikor a robbanás történt.

A kiemelt képen a felrobbant vécé. Fotó:CNN/WBBH