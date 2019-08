Annyira életveszélyes módon vágta fel születésnapi tortáját, hogy a rendőrség nyomoz ellene

Az indiai hatóságok eljárást indítottak egy 24 éves férfi ellen illegális fegyvertartás miatt, miután egy közösségi oldalakon terjedő videón mindenki láthatta, ahogy „felvágja” születésnapi tortáját. A fiatalember ugyanis kés helyett egy pisztolyt használt a torta „felszeletelésére” – jelentette a helyi sajtó.

Az eset előző héten történt Uttar Prades állam egyik falujában. A Twitteren is terjedő felvételen látni lehet, ahogy a férfit haverjai bíztatják, hogy a lőfegyverrel vágja fel a tortát. Egyikük a földre helyezi az édességet, majd a fegyvert össze-vissza lóbáló férfi nagy üdvrivalgással kisérve belelő a tortába. Arra látszólag kevés figyelmet fordítottak, hogy egy esetlegesen gellert kapó lövedék ne találjon el véletlenül se senkit.

A felvétel eljutott a helyi rendőrséghez is, miután a videó terjedni kezdett a közösségi oldalakon, és jelezték, hogy eljárást indítanak a videón látható születésnapos ellen. A rendőrség közleménye szerint nyomozást indítottak, és illegális fegyver használata miatt indítanak eljárást a tortaszeletelő ellen.

Nem ez volt az első hasonló eset az államban – emlékeztetett az esettel kapcsolatban a news18.com indiai híroldal. Januárban szintén egy pisztollyal szelte fel születésnapi tortáját egy fiatal Utter Pradesben.

Cutting cake using knife is such a cliched thing. In this video, a youth is seen taking repeated shots at the cake to 'cut' it while others cheer him. The incident is said to have happened in Meerut. pic.twitter.com/DE7yzmOF2V

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 12, 2019