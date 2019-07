Gwyneth Paltrow egy másik Marvel sztárról se tudta, hogy kicsoda, hiába forgattak két filmet is együtt

Nemrég Tom Holland mesélte, hogy Gwyneth Paltrow-nak fogalma se volt, hogy ő kicsoda, hiába forgattak együtt. Sőt, ezt annak kapcsán jött szóba, hogy Paltrow arra se emlékezett, hogy benne volt a közös filmjükben.

Mint most kiderült, ez nem egyedi eset, Paltrow nem igazán jó emberek megjegyzésében, akkor sem, ha együtt dolgozik többször is velük. Sebastian Stan, aki a Marvel-filmekben Bucky-t, a Tél katonáját játssza, jelenleg éppen a párizsi Fashion Weeken van, akárcsak Paltrow. Előbbi posztolt is egy fotót a divateseményről, amin Paltrow is szerepel, a leírásban pedig ez szerepel:

Ez akár viccelődésnek is tűnhet, de azóta nyilvánosságra került egy felvétel a Bosszúállók: Végtelen háború díszbemutatójáról, amin Paltrow megkérdezi Chris Prattet valakiről, hogy ő kicsoda. Pratt elmondja neki, hogy Sebastian Stan, aki Bucky-t játssza a filmben, Paltrow válasza pedig: ó, oké. Szóval valószínűleg szó szerint harmadszorra kellett most bemutatkoznia Stannek.

GWENYTH PALTROW REALLY ASKED HER PUBLICIST WHO SEBASTIAN STAN WAS RIGHT IN THE MIDDLE OF THE INFINITY WAR PREMIERE JDKDKSJDJD PLEASE HELP ME pic.twitter.com/VXPu93rbNp

— A (@fierysadness) 2019. június 7.