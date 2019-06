Először Diplo, most meg Dr. Phil tette tönkre Sophie Turner esküvőjét

A Trónok harca Sansa Starkja vagyis Sophie Turner és a Jonas Brothersből ismert Joe Jonas nemrég már összeházasodtak Las Vegasban. Akkor azt hitték, teljes titokban teszik, aztán kiderült, hogy Diplo készített egy instagramos live-videót a rapid ceremóniáról, így mindenki azonnal megtudhatta, hogy a színésznő és az énekes összeházasodtak.

Mondjuk nem volt akkora tragédia, mert terveztek egy nagyobb esküvőt is tartani, amit aztán szintén nem sikerült sokáig titokban tartani. Az egy dolog, hogy viszonylag hamar kiderült, hogy Franciaországban lesz, Turner pedig azt megelőzően a barátnőivel tartott maratoni lánybúcsút többek közt Budapesten is, de most már a dátumot is tudhatjuk.

Most egy másik celeb, az amerikai tévés orvos, Dr. Phil volt az, aki sikeresen tönkrevágta a második esküvőt is azzal, hogy egy kommentben elszólta magát és azt írta:

Most már nyugi! Csak egy hét van hátra! Találkozunk az esküvőn!

Szóval Jonas és Turner esküvője június 29-én lesz valahol Franciaországban. A kérdés pedig már csak az, hogy melyik celeb fog onnan live-videót közvetítetni.

Kiemelt kép: Instagram/Sophie Turner