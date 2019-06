Jason Momoa volt a leglelkesebb rajongó a Slayer Budapesti koncertjén

Gyermeki lelkesedéssel visította végig a koncertet.

Ha mindig is érdekelt, hogy Jason Momoa milyen zenét szokott hallgatni, akkor itt a válasz: metált! Ő is ott volt természetesen a Slayer Budapest Arénában tartott koncertjén, amin az Anthrax volt az előzenekar. A színpad oldaláról követhette végig a bulit, mi meg őt, hála Instagram-sztorijainak. Momoa gyakorlatilag gyermeki lelkesedéssel követte a koncertet, rendszeresen nagyokat rikkantva. Ki gondolta volna, hogy ha elmegy egy metálkoncertre, akkor ennyire cuki lesz. A bandától kapott sört is, ami kapcsán megállapította, hogy feljutott a karrierjében a csúcsra.







Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic