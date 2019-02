Geri Halliwell 20 után újra találkozott Károly herceggel és Spice Boy-nak nevezte

Új csoportkép: így néz ki most a Spice Girls

A Spice Girls énekesnője férjével, Christian Hornerrel vett részt Károly herceg alapítványának londoni eseményén. Geri Halliwell 20 év után találkozott újra a trónörökössel, akivel ezúttal csak szolidan kezet rázott. Beszédében aztán az egekig magasztalta, majd tiszteletbeli csapattaggá fogadta és Spice Boy-nak nevezte.

Az első – két évtizeddel ezelőtti – találkozásuk is szóba került, hiszen elég emlékezetesre sikeredett. Halliweel arcon puszilta a herceget, sőt, néhány szemtanú szerint még a fenekébe is belecsípett. Az énekesnő most tisztába tette a dolgot:

Nem csíptem bele Károly herceg hátsójába, ahogy azt híresztelték. Megpaskoltam.

