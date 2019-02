Adam Levine atlétáját zseniálisan fikázzák szét a neten

A Maroon 5 volt a hétvégi Super Bowl halftime show-jának sztárvendége, Adam Levine pedig félmeztelenre vetkőzött a színpadon, bár ezzel sem tudott izgalmat csempészni a rendkívül lapos buliba — mert ugye a meccs sem volt különösebben izgalmas:

Megvan Brady hatodik gyűrűje, Super Bowl-győztes a New England Patriots Az 53. Super Bowl minden idők legszenvedősebb döntője volt, de Brady, Bill Belichick, valamint a Pats újra felért a csúcsra.

Viszont a frontember atlétája annál több izgalmat tartogatott a fanoknak, azonnal kikezdték a fura mintázatú ruhadarabot, mivel van, akinek a függönye, párnája, fotelje, de még a táskája is ugyanilyen kacifántosan van díszítve.

Itt egy zseni gyűjtés az összehasonlítós trollkodásból:

Why Adam Levine wearing curtains at the Super Bowl?? #SuperBowlLlll pic.twitter.com/xUjQ3AlY78 — Austen Hardley (@iTzHardley_21) 2019. február 4.

Although auto tune failed Adam Levine terribly, Target Home Collection really came through with his wardrobe. pic.twitter.com/JzMrJYRGSl — Jessie (@CourtJesster83) 2019. február 4.

why is adam levine out here looking like my chair? pic.twitter.com/zzJzQL3jdb — Liz Gillespie (@lizzygillespie) 2019. február 4.

Yo, anyone wanna tell me why Adam Levine is out here looking like a Louis Vuitton bag??? #SuperBowlLlll pic.twitter.com/goTBGRRMMP — Brandon Skwarto (@BSkwarto1097) 2019. február 4.

Pretty sure Adam Levine’s shirt was cut from my curtains.. pic.twitter.com/er9pD6SKPI — Machine Gun Melly (@mel_caless42) 2019. február 4.

Egy ilyen unalmas félidei show-ért kár volt ennyit kockáztatnia a Maroon 5-nak Adam Levine előtt rengetegen visszamondták a Super Bowl haltime show-ját, amit Levine félmeztelensége és Travis Scott sem mentett meg.

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic