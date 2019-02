Egy ilyen unalmas félidei show-ért kár volt ennyit kockáztatnia a Maroon 5-nak

Hol vannak már azok a szép idők, amikor Janet Jacksonról lerántották véletlenül a felsőjét, vagy Beyoncé, esetleg Lady Gaga bármi emlékezeteset letett volna az asztalra a Super Bowl halftime show-ja alatt. Pedig a százmilliós nézőszámokért megy a harc, a fellépők régen biztos egymást taposhatták a 14 perces műsorért. 2019-ben viszont a Maroon 5 a sokadik beugró volt, és Adam Levine-éknek kár volt ennyi pofont bekapniuk egy langymeleg koncertért Travis Scottal és Big Boi-jal az oldalukon.

Még 2016-ban a San Francisco 49ers akkori hátvédje, Colin Kaepernick kezdett a himnusz alatt némasággal tüntetni a feketéket ért rasszizmus ellen a meccseken. Sokan követték a példáját, térdre ereszkedtek, és az NFL kezdetben támogatta is a játékosokat, de végül kikötötték, hogy a himnuszt kötelező állva megtisztelni, aki pedig erre nem képes, az maradjon az öltözőben. Óriási felháborodást keltett a liga viselkedése, és az csak olaj volt a tűzre, hogy Colin Kaepernick szerződést sem kapott egyik csapattól sem (itt mindent elolvashat a botrányról).

Míg a halftime show-t eddig bárki elvállalta volna, addig idén hálóval kellett összefogni a sztárokat, az meg pláne nehéz volt, hogy fekete énekesekkel, rapperekkel színesítsék a műsort. Rihanna elvileg nemet mondott, Pink is visszalépett, Cardi B sem vállalta. Maradt a Maroon 5 – akinek amúgy nem volt top 20-as száma az elmúlt négy évből fekete vagy latin előadó nélkül –, Travis Scottal és Big Boi-jal kiegészülve.

Nem választottam jó szakmát, ha nem bírok el egy kis vitát. Ez van, számítottunk rá, de szeretnénk továbblépni

– nyilatkozta Adam Levine az Entertainment Tonightnak.





Levine azért mindent megtett, hogy bármi maradandót alkosson Atlantában, amikor még azt sem tudtuk, hogy a New England Patriots ismét nyert, Tom Brady a hatodik gyűrűjét húzhatta az ujjára. Próbált laza maradni, és előadta a zenekar életművét a This Love-tól a She Will Be Loved-on, a Girls Like You-n a Sugarig. Kiderült sajnos az is, hogy hogy nem tud úgy mozogni, mint Jagger. A félmeztelenség se segített sokat.

Travis Scott és Big Boi hozták a kötelezőt, csak annyi volt a furcsa, hogy Adam Levine fuksszal a nyakában próbált nagyon menőnek tűnni a színpadon a rapperek mellett. A látvány elképesztő volt, mint mindig, de továbbra is inkább az maradt meg a 2019-es félidei show-ból, hogy Rihanna állítólag lemondta, és az NFL megemlékezett a tavaly meghalt Stephen Hillenburgról, a Spongyabob Kockanadrág alkotójáról.

