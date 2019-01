Dér Heni úgy érzi, túl szókimondó lett új dalának szövege

Az énekesnő egy ideje új zenei irányzattal próbálkozik, aminek az az eredménye, hogy egyre bevállalósabb, ha új dalokról van szó. A pénteken premierező Sztori szövege állítólag annyira szókimondó lett, hogy Dér Heni azon is elgondolkodott, hogy közönség elé lehet-e/kell-e egyáltalán állítani.

Minden eddiginél szókimondóbb és őszintébb! Megtaláltam magam ebben az új vonalban, amit most képviselek, és szeretném kicsit megfordítani a dolgokat. A férfiak rapszövegei általában a nők szapulásáról, illetve önmaguk fényezéséről szólnak, amivel nincs baj, de most én is összeszedtem minden eddigi rossz élményemet, megtapasztalt klisét, aztán szövegbe öntöttem. Szerintem sok nő érzi majd, mire gondoltam. Még tavaly májusban írtuk a dalt, de olyan erősre sikerült, hogy fél évet gondolkodtam rajta, ki kell-e ezzel egyáltalán jönni