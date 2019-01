Ariana Grande magára tetováltatott egy Pokémont

Ariana Grande viszonylag gyakran és sokat tetováltat, példul a Pete Davidsonnal való szakítását követően is külön problémája volt, hogyan fedjen el egyet, amit Davidsonnal közösen csináltattak. Most pedig a karjára tetováltatott egy hatalmas Pokémont, egy Eevee-t pontosabban. A tetoválást készítő szalon posztolta Instagramjára a kész tetoválást. Hatalmas rajongó hírében áll, Twitteren például egyszer elárulta, hogy egy szabadnapján 15 órán keresztül csak a Pokémon Let’s Go Eevee-vel játszódik. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy a karakter kifejezetten hasonlít is rá, és nem csak azért, mert kilenc különböző másik Pokémonná tud evolválódni. Az énekesnő ezzel kommentálta:

Olyan régóta akartam már ezt.

Kiemelt kép: Jim Spellman/WireImage