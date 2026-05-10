horvátországkupaholttestfolyó
Nagyvilág

Négy férfi holttestét húzták ki különböző helyeken a folyókból Horvátországban

AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 05. 10. 17:55
AFP
A szlovén határ melletti folyókban találtak holttesteket.

Négy férfi holttestét találták meg több helyszínen Károlyváros (Karlovac) megyében: hármat a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupában, egyet pedig a Mreznicában – közölte vasárnap a karlovaci rendőrfőkapitányság.

Az első bejelentés szerint szombaton a Ribnik községhez tartozó Sracak településnél láttak holttestet a Kupában. A helyszínre érkező rendőrök átvizsgálták a területet, a horvát hegyimentő szolgálat tagjai pedig egy ismeretlen férfi holttestét emelték ki a folyóból.

Később, délután a szlovén rendőrség értesítette a horvát hatóságokat, hogy a Netretic községhez tartozó Gornje Prilisce településnél két ismeretlen férfi holttestét észlelték a Kupában. A testeket a horvát rendőrök szlovén tűzoltók segítségével emelték partra.

Este a Duga Resa-i rendőrkapitányságra érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a Generalski Stol községhez tartozó Gornji Zvecaj településnél holttestet láttak a Mreznicában. A hegyimentők ott is egy ismeretlen férfi holttestét hozták ki a vízből.

A rendőrök mindhárom esetben helyszíni szemlét tartottak. Közlésük szerint az esetek körülményeinek feltárására bűnügyi vizsgálat indul, az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát boncolással állapítják meg.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ejtőernyősök juttattak orvosi felszerelést a szigetre, ahol hantavírusos fertőzött lehet
Vízvezeték-szerelői állást ajánlanak az oroszok afrikai fiataloknak, de végül a frontra küldik őket
Májusi hóvihar, kutyaszínész és Met-ellenzők a hét képein
Megérkezett Tenerifére a hantavírussal fertőzött óceánjáró
Amerikába menekült Budapestről a menedékjogot kapott lengyel igazságügyi miniszter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik