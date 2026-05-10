A fideszes Németh Zsolt: A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltás, hanem befejeződik

De nem azé a rendszeré.

Megalakult az új Orszaggyűlés. Bár ellenzékben leszünk, de van minek örülni. A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik

– írja Németh Zsolt fideszes képviselő a Facebookon, ami meglepően hangozhat, de Németh szerint nem a Fidesz rendszerét váltották le, hanem a posztkommunizmust.

Véget ért a posztkommunizmus időszaka, hiszen mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát. Közös felelősségünk, hogy ne is térjenek vissza. Ez kell legyen az új nemzeti minimum.

– folytatja Németh, amiben azért van meglepő, hiszen a Tisza Pártot eddig nem fogadta el jobboldali pártként a Fidesz.

