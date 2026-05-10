Kizárták az olimpiai ezüstérmes magyar kajakpárost a szegedi világkupán

A nőknél K–1 200 méteren Lucz Anna újabb futamgyőzelemmel folytatta szereplését, Kiskó Réka pedig ötödik helyével a B döntőbe került.

A kenusok hasonló számában is ez volt a hazai mérleg: a második helyen célba érő Kiss Ágnes ott lesz a legjobb kilenc között, míg párostársa, Nagy Bianka – aki negyedik lett egy nagyon erős mezőnyben, amelyben ott lapátolt többek között a tokiói olimpiai bajnok amerikai Nevin Harrison és a világbajnoki címvédő ukrán Ludmila Luzan – a legjobb esetben a tizedik helyet szerezheti meg.

A válogatót megnyerő női kajakpáros lemaradt a döntőről

Férfi K–1 és C–2 500 méteren Varga Ádám, illetve a Fejes Dániel–Hajdu Jonatán-duó egyformán második hellyel jutott tovább az éremcsatába, előbbi számban Tamási Zsombor (8.) kiesett, míg utóbbiban a Kollár Kristóf–Juhász István-kettős nagy csatában negyedik lett többek között Fejesék mögött, így zárásként csak a B döntőben szállhat vízre.

Ugyanez érvényes az idén összeült és a két héttel ezelőtti válogatót megnyerő Ujfalvi Laura–Csikós Zsóka-kajakpárosra, amelynek ugyancsak nem sikerült a legjobb három közé kerülnie a középfutamában, néhány centiméterrel lemaradva a negyedik helyen végzett, így ez az egység is a kisdöntőben fejezi be a szereplését. Női K–2 500 méteren így nem lesz magyar egység a fináléban.

A hajó miatt zárták ki Nádasékat

A férfiak hasonló számában egy egységért lehet majd szorítani: Kurucz Levente és Fodor Bence az olimpiai bajnok német Jacob Schopf–Max Lemke-kettős mögött beérve biztosította a helyét a fináléban. A Párizsban ezüstérmes Nádas Bence–Tótka Sándor-duó is a továbbjutást érő második helyen ért be, de utólag kizárták.

Tóth Dávid szövetségi kapitány az MTI-nek azt mondta: a mérlegelésnél túl könnyű volt a hajójuk, emiatt diszkvalifikálták őket.

Ezeknek a számoknak a döntőit – kiegészülve a női kenu négyesek fináléjával – déltől rendezik, majd a háromnapos viadalt a 14 órakor kezdődő 5000 méteres futamok zárják.