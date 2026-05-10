Mága Zoltán is megszólalt a sükösdi tamburás gyerekek előadásáról

Nem csak Hegedűs Zsolt (tánc)művészete, de a sükösdi tamburás gyerekek Parlamentben eljátszott két száma is hatalmas nyilvánosságot kapott május 9-én, Magyar Péter miniszterelnöki beiktatása napján, az előadásról készült videók vírusként terjednek az interneten.

A produkcióról Mága Zoltán is elmondta a véleményét.

Mindig azt hirdettem, hogy a zene lélekhidakat épít, és lebontja a társadalmi előítélet láthatatlan falait. Bebizonyosodott, ez nem egy üres szólam, hanem valóság, amit tegnap a sükösdi tamburás gyerekek valóra váltottak. Szívmelengető volt látni és hallanai a jövő reménységeit az Országgyűlés alakuló ülésén, ahogyan történelmet írtak.

– írta a hegedűművész a Facebookon.

Az újévi koncertturnéján Orbán Viktor szüleinek is hegedülő Mága Zoltán legutóbb a Nemzeti Kulturális Alap pályázati pénzeihez köthető botránnyal kapcsolatban került reflektorfénybe. Hankó Balázs ATV-interjújából derült ki, hogy a hegedűművész állítólagos fotósa, Földházi Balázs 2025 februárjában alapított egy céget, amely március első hetében 500 millió forintos NKA-támogatást kapott. Mága szerint félinformációk terjednek a nyilvánosságban, egy Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az NKA támogatásából személyesen semmilyen anyagi részesedése nem származott.

A sükösdi tamburás gyerekek előadása előtt egyébként a Mi Hazánk képviselői kivonultak a teremből, amit Magyar Péter „vállalhatatlannak”, a 100 tagú Cigányzenekar „elfogadhatatlan kirekesztésnek” nevezett. Toroczkai László pártelnök később az X-en azt írta, hogy nem a tamburazenekar és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultak ki az Országgyűlés alakuló ülésének végén, hanem, ahogy azt korábban bejelentették, a Szent Koronához járultak eskütételre. Hozzátette, visszataszítónak tartják, hogy a Tisza Párt a gyermekekkel a „saját kampánydalát adatta elő, ezzel pártrendezvénnyé alakítva az Országgyűlést”.