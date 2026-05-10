Melléthei-Barna az Orbán-rendszer vezetőinek: Lemondani nem gyengeség, hanem erő

Szavakkal nehéz leírni, hogy milyen fantasztikus volt a tegnapi nap: 199 képviselőtársammal együtt letettem az esküt, megválasztottuk Magyarország új miniszterelnökét és az országgyűlés megkezdte a munkáját. Az esti közös ünneplés veletek felemelő volt, örök emlék és az a bizalom és szeretet, amit Tőletek kaptam, igazodási pont lesz egész életemben. Köszönöm! Magyarország megérdemli ezt a történelmi esélyt, ne szalasszuk el. A köszöneten túl én ezzel a poszttal szeretném megszólítani Magyarország köztársasági elnökét, a Legfőbb Ügyészt, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és helyetteseit és az Állami Számvevőszék elnökét.

– kezdi a Facebook-posztját Melléthei-Barna Márton, akit Magyar Péter igazságügyi miniszternek jelölt, de később úgy döntött, visszalép, mert nem gondolta, hogy segítené a nemzeti egységet a jogállam újjáépítése mögött, ha az igazságügyi miniszter a miniszterelnök sógora.

Ahogyan az köztudott, Magyar Péter miniszterelnök a kormányalakítás során igazságügyi miniszternek kért fel, a jelölést elfogadtam. A felkérést kizárólag szakmai alapon kaptam és meggyőződésem szerint semmilyen jogi vagy erkölcsi aggály amiatt nem merülhetett fel, hogy a miniszterelnök úr tavaly ősz óta a sógorom, hiszen a miniszter a miniszterelnök beosztottja, nem pedig az ellensúlya, így a közöttünk fennálló kapcsolat nem akadályozta volna a miniszteri tevékenységemet. A jelöltségtől visszaléptem, aminek okáról már írtam, de röviden megismétlem: engem nem vezéreltek és nem vezérelnek személyes ambíciók, nekem nem hiányzik sem a hatalom, sem a pozíció. Ami nekem számít, hogy a felálló kormány véghez tudja vinni mindazt, amivel a magyarok többsége megbízta: álljon helyre a jogállam, szűnjön meg a mindent behálózó korrupció, nézzünk szembe a múlttal és az igazságszolgáltatás a politikától függetlenül, hatékonyan végezze a munkáját. Lemondtam, mert az intézmény integritása fontosabb az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akartam annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet.

– folytataja a Tisza jogi vezetője, de később kitér arra is, hogy szerinte ezeknek az embereknek le kellene mondania:

Önök az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek megítélésem és a magyarok túlnyomó többségének a megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot és kérdőjelezte meg az Önök által vezetett intézmények hitelességét és integritását. Ugyan Önök mondhatják, hogy én csak egy egyszerű országgyűlési képviselő vagyok, de éppen tisztségem lényege, hogy a nép képviselője, hangja vagyok és így sokmillió honfitársam nevében felszólítom Önöket, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről! Tapasztalatból mondom: lemondani nem gyengeség, hanem erő.

Sulyok Tamást Magyar Péter első miniszterelnökként elmondott beszédében is lemondásra szólította fel.