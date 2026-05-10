Látványos porördögöt fotóztak Tiszafürednél

Úgynevezetett porördögről készültek felvételek szombat délután Tiszafüred-Kócsújfalu térségében – írja az Időkép.

A Tiszafüred Időjárás által rögzített felvételeken jól látható, ahogy a földfelszín közelében kialakuló forgószél felkapja a port, amely magasra nyúló, „örvénylő oszlopként emelkedik a táj fölé”.

A jelenség első ránézésre akár kisebb tornádóra is emlékeztethet, valójában azonban egészen más folyamat áll mögötte. A porördögök többnyire napos, száraz, gyengén szeles időben alakulnak ki, amikor a talajfelszín erősen felhevül. A felszín közelében lévő melegebb levegő hirtelen emelkedni kezd, és ha ehhez megfelelő légörvénylés is társul, kialakulhat a látványos, port és homokot felkapó forgószél

– írták.

A portál hozzátette, a mostani száraz, aszályos időszak kifejezetten kedvez az ilyen jelenségeknek. Bár a porördögök általában rövid életűek és többnyire ártalmatlanok, erősebb példányaik kisebb tárgyakat is felkaphatnak.