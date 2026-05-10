18 éves srác döntötte el a Honvéd-Vasas rangadót

Molnárnak, a Vasas kapusának kétszer is résen kellett lennie a meccs elején, előbb Gyurcsó tesztelte az éberségét, majd bravúrral ért le egy szöglet után a Medgyes által kapura perdített labdára.

Az első félóra végén két saját nevelés hozta össze a Honvéd gólját, a 22 éves Pekár passzát a 18 éves Nyers úgy vette át, hogy azzal ütemelőnybe került az exkispesti Baráth mellett, majd a jobb alsóba gurított.

Sokáig nem ünnepelhettek a hazai drukkerek, mert Tóth Milánt buktatták a Honvéd 16-osán belül, a büntetőből pedig Urblík egyenlített.

Könnyen összejöhetett volna a mesterhármas is Nyersnek

A 49. percben ismét a Pekár, Nyers duó villant, előbbi külsővel varázsolta középre a labdát, az ifjonc pedig Baráthot megelőzve vette be a Vasas kapuját. Sőt, pár perccel később a mesterhármas is összejöhetett volna neki, ám kissé feleslegesen lépte át a beadást, amivel a mögötte érkező Gyurcsót is becsapta.

Nyers aztán megint centikre volt a harmadik góltól, de a kapufa kibabrált vele, majd Feczkó Tamás lehozta, hogy a telt házas Bozsik Aréna kispesti érzelmű nézőserege megünnepelhesse. Az NB II-ben már négy gólnál járó Nyers helyére Kántor jött, és ez jó csere volt a Honvéd szempontjából,

mert a frissen beállt támadó első labdaérintéséből befejelte Csontos szögletét.

Az utolsó körben dől el, kié lesz az aranyérem

A Honvéd sikere ellenére továbbra is a Vasasnak áll az aranyérem, mivel az utolsó fordulót kétpontos előnnyel várhatja az angyalföldi alakulat. Az utolsó fordulóban a Vasas hazai pályán játszik az Ajkával, a kispestiek pedig a BVSC-Zugló vendégei lesznek.