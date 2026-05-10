Rétvári Bence szerint Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde egy bosszúbeszéd lett

„Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszúbeszéd lett” – írta a Facebookján Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakcióvezetője.

Az ellenzéki politikus szerint az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter „ezt a lehetőséget elszalasztotta, leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál, személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit”. „Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle” – írta Rétvári, aki azt is felrótta Magyarnak, hogy 14 évig maga is a leköszönő rendszer része volt.

Az első miniszterelnöki beszéd erőszakossága csalódás azoknak, akik megbékélést szeretnének Magyarországon

– írta Rétvári, aki megdicsérte ugyanakkor az új házelnök, Forsthoffer Ágnes beszédét, amely szerinte a „nap ünnepélyességéhez illő volt”.

Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében lemondásra szólította fel Sulyok Tamást és az összes olyan közjogi intézményvezetőt, aki a Fidesz politikai akaratát szolgálta, felrótta Lázár Jánosnak, hogy a kampányban leszlovákozta a listáról mandátumot szerző tiszás képviselőt, Strompová Viktóriát, továbbá bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, valamint azoktól, akiket az elmúlt években meghurcoltak a véleményük miatt.

Magyar első kormányfői beszédéről Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető sem volt jó véleménnyel.

A beszédről készült videós összefoglalónk alább megtekinthető: