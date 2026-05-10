Kilenc év után búcsúzik a kézi NB I első kiesője

A válogatott Szilágyi Benjámin 12 góllal járult hozzá a szegediek sikeréhez. Az élvonaltól kilenc év után búcsúzó kalásziaknál Forgács Márkó kilenc, a góllövőlistát vezető Mátés István hét alkalommal volt eredményes.

A másik kieső a Komló vagy a Szigetszentmiklós lesz.

Előbbi vasárnap 31-28-ra nyert Csurgón, Srecko Jerkovic hat, Ács Péter és Ág Bálint öt-öt gólt szerzett. A somogyiaknál Domagoj Alilovic tíz alkalommal talált be, Váczi Dániel pedig tíz védéssel zárt.

A Győri testvérek nagyot mentek a Szigetszentmiklós ellen

A Szigetszentmiklós 36-31-re kikapott a Ferencváros otthonában, Nagy Bencének és Bujdosó Bendegúznak hét-hét, Győri Mátyásnak hat gólja, Győri Kristófnak 14 védése és egy találata volt a fővárosiaknál.

Az utolsó fordulót május 20-án, szerdán rendezik.