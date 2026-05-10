Kilenc év után búcsúzik a kézi NB I első kiesője

A válogatott Szilágyi Benjámin 12 góllal járult hozzá a szegediek sikeréhez. Az élvonaltól kilenc év után búcsúzó kalásziaknál Forgács Márkó kilenc, a góllövőlistát vezető Mátés István hét alkalommal volt eredményes.
A másik kieső a Komló vagy a Szigetszentmiklós lesz.
Előbbi vasárnap 31-28-ra nyert Csurgón, Srecko Jerkovic hat, Ács Péter és Ág Bálint öt-öt gólt szerzett. A somogyiaknál Domagoj Alilovic tíz alkalommal talált be, Váczi Dániel pedig tíz védéssel zárt.
A Győri testvérek nagyot mentek a Szigetszentmiklós ellen
A Szigetszentmiklós 36-31-re kikapott a Ferencváros otthonában, Nagy Bencének és Bujdosó Bendegúznak hét-hét, Győri Mátyásnak hat gólja, Győri Kristófnak 14 védése és egy találata volt a fővárosiaknál.
Az utolsó fordulót május 20-án, szerdán rendezik.
Eredmények:
Liqui Moly NEKA – Balatonfüredi KSE 34-31 (14-12)
CYEB-Budakalász – OTP Bank-Pick Szeged 32-44 (17-23)
PLER-Budapest – MOL Tatabánya KC 29-31 (14-19)
FTC-Green Collect – Szigetszentmiklósi KSK 36-31 (18-15)
Csurgói KK – Carbonex-Komló 28-31 (13-13)
HE-DO B.Braun Gyöngyös – Budai Farkasok-Rév 36-30 (18-11)
ETO University HT-One Veszprém HC 26-44 (11-23)
A tabella:
1. One Veszprém HC 25 25 0 0 982-675 50 pont
2. OTP-Bank Pick Szeged 25 21 1 3 892-682 43
3. MOL Tatabánya KC 25 19 0 6 781-721 38
4. FTC-Green Collect 25 15 2 8 817-763 32
5. Liqui Moly NEKA 25 11 3 11 682-734 25
6. Balatonfüredi KSE 25 11 2 12 664-727 24
7. PLER-Budapest 25 10 2 13 673-717 22
8. Csurgói KK 25 7 5 13 689-701 19
9. ETO University HT 25 8 3 14 714-750 19
10. HE-DO B.Braun Gyöngyös 25 9 0 16 675-730 18
11. Budai Farkasok-Rév 25 6 6 13 656-727 18
12. Carbonex-Komló 25 6 3 16 673-747 15
13. Szigetszentmiklósi KSK 25 6 3 16 640-737 15
14. CYEB-Budakalász 25 4 4 17 684-811 12 – már kiesett