Varga Barnabás görög bajnok lett

2026. 05. 10. 21:43
Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén 2-1-re legyőzte hazai pályán a Panathinaikoszt a görög labdarúgó-bajnokságban, így két fordulóval az idény vége előtt bebiztosította az aranyérmet.

A magyar válogatott csatár a kezdőcsapatban szerepelt, de csak egy érvénytelenített gólja volt első félidőben. A bajnoki címet jelentő találatot Joao Mario szerezte a 93. percben. A fővárosi együttes két fordulóval a szezon vége előtt nyolc ponttal vezet a PAOK és az Olimpiakosz előtt. Az AEK Athén 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban.

Varga – aki eddig 15 görög bajnokin 5 gólt és 2 gólpasszt jegyzett – akár két aranyérmet is behúzhat, hiszen az FTC-nek még van esélye megnyerni az NB I-et, igaz, ehhez az kell, hogy az éllovas Győr ne nyerjen az utolsó fordulóban a Kisvárda ellen, miközben a Fradi legyőzi a Zalaegerszeget.

