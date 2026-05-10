Állampapír-kifizetések: nem várható ingatlanpiaci boom

A következő időszakban mintegy 200 milliárd forint kerülhet vissza a lakossághoz állampapír-kifizetések formájában, és ennek egy része az ingatlanpiac felé mozdulhat, de klasszikus ingatlanpiaci boom nem várható – közölte a Credipass az MTI-vel.

A DH Group cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája közleményében felidézte: az elmúlt években az inflációkövető konstrukciók kiemelkedő hozamai miatt nőtt az állampapírokban tartott lakossági megtakarítás, ez a környezet azonban változóban van, a hozamok mérséklődésével a folytatás nem annyira egyértelmű.

Korábban volt példa arra, hogy egy jelentősebb állampapír-kifizetési hullám után érezhetően fellendült a lakáscélú kereslet, de a Credipass szerint most reálisabb forgatókönyv egy fokozatos, szegmensenként eltérő élénkülés. Várható az is, hogy a kifizetett összegek egy része visszaforog az állampapír-piacra, mert a biztonság és az egyszerűség sok befektető számára továbbra is fontos szempont még úgy is, hogy mérsékeltebb a hozamkörnyezet.

Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője szerint újra felértékelődhet a lakástakarékpénztár szerepe is, stabilitásának köszönhetően a 30 százalékos kamatbónusz vonzó alternatíva lehet egy változó kamatkörnyezetben. Különösen azért, mert a hazai használt ingatlanállomány jelentős része korszerűtlen, sok esetben gyenge energetikai állapotú, ami nemcsak a fenntartási költségeket növeli, hanem az ingatlanok piaci értékét is korlátozza. Ebben a környezetben a lakástakarék életszerű megoldást jelenthet, mert egyszerre támogatja a felújításokat, az életminőség javítását és az ingatlan értékének növelését – jelezték.