„Úgy éljük az életünket, hogy a halál lehetőségét távol tartjuk magunktól” – ezt kell tudni az onkopszichológiáról

Hazánkban évente több tízezer embert diagnosztizálnak daganatos megbetegedéssel. Az orvostechnológia fejlődése miatt azonban a rákdiagnózis ma már nem feltétlenül halálos ítélet: a rendszeres szűrések mellett a sugárkezelés és a kemoterápia is sokak életét megmentheti. Az orvosi ellátás mellett azonban a rákbetegek és hozzátartozóik lelki, pszichológiai támogatása is kiemelten fontos: ezt az irányzatot nevezzük onkopszichológiának. Koncz Zsuzsa, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének oktatója a 24.hu-nak adott interjújában részletesen kifejtette, miről is szól ez a terület, hogyan éreznek a rákbetegek és a hozzátartozóik, ahogy arra is kitért: miként lehetséges, hogy hazánk több évtizedes lemaradásban van ezen a téren.

Magyarországon még mindig tartja magát az a gondolat, hogy, aki pszichológushoz megy, az bolond. Ez sokakat elriaszt attól, hogy segítséget kérjen. Bár szüksége lenne lélektani támogatásra, nem mer szakemberhez fordulni, mert azt gondolja, hogy bolondnak fogják tekinteni, megbélyegzik. Ez igaz lehet a rákbetegek esetében is, akik a testi megbetegedésük kapcsán már átélhetnek egyfajta stigmatizációt

– jelentette ki a szakértő.