A Kylie Jenner rekordját megdöntő tojás gyorsan mémmé vált

Mint arról írtunk, egy tojás szégyenteljes módon megalázta az Instagram királynőjének kikiáltott Kylie Jennert azzal, hogy megdöntötte rekordját. Korábban Jenneré volt a legtöbbet lájkolt fotó a platformon, de egy tojásról készült kép megelőzte, sőt, mostanra közel megduplázta a korábbi rekordot.

Az internet pedig gyorsan felkapta és viccesen reagált. Jimmy Kimmel műsorának hivatalos Instagram-fiókja például a 10 éve és most trendet lovagolta meg vele, aminek lényege, hogy emberek két fotót posztolnak magukról, az egyik 10 éve, a másik most készült.

Volt, aki elképzelte, hogy a botrányos YouTube-sztárokról dokuszériát készítő Shane Dawson milyen videót csinálna a tojással.

SHANE DAWSON INTERVIEWS THE WORLD RECORD EGG!!! (PARODY) @shanedawson pic.twitter.com/mm1OIlSUlm — Vincent Marcus (@VincentMarcus) January 15, 2019

Legendás albumborítókba is beillesztették a világhírnévre szert tevő tojást.

famous album covers but with the world record instagram egg pic.twitter.com/XujK8gxFIw — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) January 14, 2019

Volt, aki azt képzelte el, hogyan fog reagálni Kris Jenner, amikor meglátja, hogy már nem lánya fotója a legnépszerűbb Instagramon.

kris when she finds out kylie’s world record got beaten by an egg pic.twitter.com/wyNSig8TmR — shane (@shanemichaell_) January 13, 2019

És hogyan próbálja meghackelni a tojás felhasználó fiókját, hogy törölje a fotót és újra lánya fotója legyen a legnépszerűbb.

Kris Jenner trying to hack into the world record egg account and delete the picture so Kylie has the most liked picture again pic.twitter.com/tCO2So035D — scamuel l. jackson (@betafishes) January 15, 2019

Volt, aki a kormány leállása kapcsán viccelődött azzal, hogy ez az egész kirántja az amerikaiakat a problémáikból rövid időre.

the government: in turmoil world record egg: pic.twitter.com/IAuB8xNfL3 — white slice (@sydney_coble) January 14, 2019

Volt, aki pedig azzal viccelődött, hogy alig várja, hogy a tojás influenszerré váljon, és elkezdje árulni ugyanazokat a rémes fogyasztó termékeket, mint a Kardashianok,

I can’t wait for that world record egg on Instagram to start selling me Flat Tummy Tea and Fashion Nova. — Ian Hecox (@SmoshIan) January 14, 2019

Meg olyan is, aki megjegyezte, hogy alig kezdődött el az év, és egy tojás már most többet ért el, mint ő.

You know 2019 is gonna go well when an egg is more accomplished than you😂. It’s verified now omg. pic.twitter.com/oPamkyy3Gw — Lauren Glover (@LaurennGloverr) January 15, 2019

De akadtak megoldások arra is, hogy honnan jött a tojás.

Just remember where the #egg came from pic.twitter.com/maidIFWvG8 — Crusoe Dachshund (@Celeb_Dachshund) January 15, 2019

Kiemelt kép: Theo Wargo/Getty Images, Huffington Post