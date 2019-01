Változik az RTL Klub műsorrendje jövő héttől

Jövő héttől teljesen átalakul az RTL Klub műsorrendje. A legnagyobb változás a Fókusz kezdési ideje, ami 17:25 helyett hétfőtől 19:05-től kezdődik. Minden más is tolódik egyébként, a csatorna új sikersorozata, a Drága örökösök 18:50-ről 19:35-re költözik, ami a kezdési időt illeti. A Barátok közt is később fog kezdődni háromnegyed órával, így a megszokott 19:50 helyett ezután 20:35-től kezdődik. Ennek értelmében az Éjjel-Nappal Budapest is költözik, 21:10-től lesz majd 20:30 helyett.

Kiemelt kép: RTL Klub