Curtis újabb bejelentést tett

A rapper hétfői bejegyzésében közölte a nyilvánossággal, hogy valóban dropproblémái vannak, egyúttal Majkának is megüzente, hogy mindenben igaza volt. Curtis a vallomásában azt is elmondta, hogy elvonóra készül, most pedig újabb posztban írt a részletekről.

6 hét múlva jövök! Köszönöm mindenkinek aki velem van✌🏼(Addig ne írjatok üzenetet nekem kérlek, mert úgysem lesz telefonom. Ha visszatértem mindenkivel konzultálok, addig az adminok kezelik az oldalamat.)

– írta Curtis, akinek a celebek is szurkolnak azért, hogy maga mögött tudja hagyni a függőségét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon curtis4ker (@curtis4ker) által megosztott bejegyzés, Jan 9., 2019, időpont: 9:00 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram / @majesz187