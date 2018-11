X-Faktor: Nem mindig azok jutnak el az élő show-ig, akiknek kellene

Nagyon felpörögtek az események az X-Faktor nyolcadik évadában. Az október 6-i indulás óta ugyan végig kellett szenvednünk négy válogatót, de a műsor készítői múlt héten gyorsan le is zavarták a tábor eseményeit – amikről amúgy itt és itt írtunk –, ezen a héten pedig már a mentorházban énekelnek a még bent maradt versenyzők. A műsornak talán ez az egyik legidegesítőbb legintenzívebb része, hiszen ekkorra már majdnem mindenkinek megvannak a maga kedvencei, akik viszont koránt sem biztos, hogy eljutnak az élő show-ig. Ez külön bosszantó tud lenni akkor, ha valaki olyan énekel a döntősök között kedvenceink helyett, akinek valójában a mentorházakig sem kellett volna eljutnia, de hát ez a zsűrivel ellátott tehetségkutatók varázsa. Most pedig nézzük, kik azok, akiktől végül tehetségük ellenére is elfordultak mentorok.

Nádor Dávid és Hegyi Dávid

Itt is van rögtön még 2010-ből, a tehetségkutató első évadából Nádor Dávid és Hegyi Dávid. Előbbi a 25 év felettiek, utóbbi a fiúk kategóriáját erősítette, ám egyikük sem jutott be az élő show-ba. Pedig mindkét fiú x-faktoros életútját végigkísérhettük egészen a válogatóktól a mentorházakig, aminek oka az lehetett, hogy a műsor készítői is tisztában voltak tehetségükkel. Nádornak végül Nagy Feró, Hegyinek pedig Keresztes Ildikó mondott nemet. A két fiú a műsort követően a TV2-nél próbált szerencsét, ráadásul nem is olyan rosszul:

Nádor a Voice-ben lett harmadik helyezett, Hegyi pedig a Star Academyben lett második, bár ez a műsor végül elég csúnyán megbukott.

Barna Gergely

A második évad egyik legjobb pillanatát egyértelműen Barna Gergely válogatós produkciója okozta, mivel pont úgy énekelte el Gary Jules Mad Worldjét, ahogy azt kell. És bár valóban igaz, hogy Barna ezt követően kicsit túlizgulta a versenyt, egyértelműen döntőben lett volna a helye. A versenyzőt Keresztes Ildikó nem vitte magával az élő show-ba. Barnáról azóta semmit nem tudunk, csak úgy, ahogy a legjobb 12-ben éneklő – vagyis helyette döntőbe kerülő – Demes Tamásról vagy Kelemen Csaba – Lil C-ről.

Danics Dóra

Bár Danics Dóra esete abból a szempontból más, hogy neki végül sikerült megnyernie a negyedik évadot, egy másodpercre azért csak nyugodtan háborodjunk fel, hogy Geszti Péter nem vitte magával a harmadik évadban.

Krizsma Gwendolin és Cseh Andrea

Tiszta lap A tiszta lapos versenyző nem került automatikusan döntőbe, a sorsáról a nézők döntöttek, ők szavazták meg ugyanis, hogy a négy kategória lapot kapott versenyzője közül kit szeretnének a színpadon látni.

Az ötödik évad nyertesének, Tóth Andinak ugyanaz a Szikora Róbert volt a mentora, aki Cseh Andreának simán nemet mondott, Krizsma Gwendolinnak pedig tiszta lapot adott a Mentorházban. És talán pont ezért ennyire zavaró, hogy az R-Go énekese hogyan tudta ugyanabból a mezőnyből kiválasztani a győztest és elengedni a másik két, hasonlóan tehetséges lányt. Krizsma amúgy a következő évadra visszatért egy banda frontembereként, ám akkor sem sikerült az élő show-ba énekelnie magát, sőt, az együttes már a székes feladat alatt sem ülhetett le. Cseh Andreáról azóta semmit nem tudunk.

Horváth Nikoletta Colette

Horváth Nikoletta Colette kiesése talán azért nagyon fájó pont, mert annak a Balogh Eszternek a helyére kerülhetett volna be, akit Gáspár Laci már a székes feladatnál elengedett volna, de a lány végül szó szerint visszasírta magát a versenybe, majd az első élő adásban ki is esett.

Barna Martin és az M&M

Barna Martin az egyik legüdébb színfoltja volt a hatodik évadnak, csak úgy, ahogy az M&M együttes. Előbbi kiesése ráadásul simán bekerülhetett volna Nagy Krisztán helyére – aki amúgy most megint indult, és megint eljutott a mentorházig – miután feladta még az első élő adás előtt a versenyt. De ez végül nem így lett, Barna helyett ugyanis Bereznay Dániel kapott még egy esélyt.

Kiemelt kép: RTL Klub/X-Faktor