X-Faktor: Idén újra indul a tavalyi versenyt feladó Nagy Krisztián

2017-ben az X-Faktor élő adásainak megkezdése előtt pár nappal adta fel a versenyt Nagy Krisztián, akit utána pszichiátrián kezeltek. A Best magazin most azt írja, az énekes az idei évadba újra jelentkezett, előadását pedig az X-Faktor következő részében láthatjuk is.

Úgy érzem, most meg kell mutatnom, hogy nem vagyok labilis. […] … elhatároztam, ha lesz lehetőségem, újra megpróbálkozom az X-Faktorral

– nyilatkozta a lapnak az énekes, kérdés már csak az, hogy idén is bejut-e a mentorházba, vagy az élő adásokig.

Kiemelt kép: RTL Klub