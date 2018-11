X-Faktor: Még csak a tábornál járunk, de már párbajoznak a versenyzők

Egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy kiderüljön 2018-ban kiknek sikerült az X-Faktor legújabb, nyolcadik évadában egészen az élő adásokig menetelnie. Egy héttel ezelőtt még csak a válogató részleteibe nézhettünk bele, ezen a hétvégén viszont már a tábor legjobb pillanatait láthatjuk, köztük talán a tehetségkutató legizgalmasabb, székes feladatával egybekötve.

Balhé volt az X-Faktorban Egy versenyző őrjöngeni kezdett a színpadon, biztonsági őrnek kellett kikísérnie.

A tábor első feladata gyakorlatilag minden évben ugyanaz: a válogatót sikeresen teljesítőket különböző csapatokba rendezték, majd ezek a csapatok kaptak egy dalt, amit saját stílusuknak megfelelően kellett feldolgozniuk. A feladat során Bruno Mars, Ed Sheeran, Freddie és a Backstreet Boys számait kellett magukra szabninuk a versenyzőknek, melyre összesen egy éjszakájuk volt. Az együtteseknek a szóló előadókhoz hasonlóan egy előadó sikerszerzeményét kellett saját stílúsjegyeikkel ellátniuk, ám ez a dal esetükben Dorina Buli című száma volt.

Én alapvetően azt gondolom, hogy a csoportos feladat a legnehezebb része a válogatónak, és aki itt is jól tud teljesíteni abban bízhatunk a jövőben

– mondta ByeAlex a feladatról.

Az első csapat tagja volt az a Nagy Krisztián is, aki a tavaly évben már bekerült a legjobbak közé, de végül mentális okokra hivatkozva feladta a versenyt még az első élő adás előtt. Mellette énekelt még Vinecfi Sheila, az eredetileg a húgával induló rapper, Kárász Ervin, és az Éden Hotel egykori versenyzője Nagy Apolka. Bruno Mars feldolgozásuk olyan jól sikerült, hogy végül mind a négyen továbbjutottak.

A mentorok Balogh Janó, Váradi Krisztián, Molnár Kinga és Zdroba Patrik produkcióját várták a legjobban, ám végül talán ők okozták a legnagyobb csalódást. Ettől függetlenül természetesen – a válogatón nyújtott teljesítményük alapján – továbbjutottak. Sódar Nikolett, Klaudia Radiczva, Arany Tímea és a Stolen Beat nem csak az előválogatón teljesítettek jól, így náluk nem is volt kérdés, hogy menetelnek-e tovább, ahogy az ufó nyelven beszélő Dinamic Duónál sem.

Sokan mondták, hogy miért kell a táborba elhozni olyat a táborba, akit nem nagyon lehet énekesnek nevezni. Hát, pont ezért

– mondta Gáspár Laci.

Ezt követően gyorsan ki is derült, hogy melyik mentor, melyik kategóriát kapta az évadban:

Radics Gigi a 25 év felettiekkel;

a 25 év felettiekkel; Gáspár Laci a lányokkal;

ByeAlex a zenekarokkal;

Puskás Peti pedig a fiúkkal dolgozik együtt a továbbiakban.

Az események itt nem lassultak le, hiszen egyből el is kezdődött a székes feladat. Az első mentor, akinek fel kellett töltenie a hat üres széket Gáspár Laci volt. Az első énekes Boda Izabella volt, akit a dal felélnél le is állított mentora, majd hazaküldte őt. Bodát követte Illi Ráhel, Pfeifer Melani és Vincefi Sheila, akiknek szintén eddig tartott a verseny.

Nem érdekel, hogy ki milyen a forma, ki hogyan néz ki. Itt teljesíteni kell

– mondta a lányok mentor.

Horváth Viktória Rebeka volt az első, akit leültett Gáspár, innen pedig gyakorlatilag nem volt megállás. Bár Király Dominika, Csányi Rita, Duró Nilla produkciója nem volt tökéletes, széket kaptak. Őket követte a zsűri egyik legnagyobb kedvence Tamáska Gabriella, aki Sam Smith I’m Not the Only One című számát énekelte. Tette mindezt ráadásul nagyon hamisan – gyakorlatilag egy oktávval lejjebb az eredeti számhoz képest -, végül azonban ő is helyet foglalhatott. A Csillag Születiket harmadik évadát is megjárt Timi Chen olyan jól énekelt, hogy mentora még el is sírta magát, így szinte egyértelmű volt, hogy megkapja az utolsó üresen maradt széket. Ekkor jött viszont Arany Tímea, akinél már felállva tapsoltak a mentorok. Széket kapott, Horváth helyét vette át. Docsa Dóra, Urbanovics Vivien szintén leülhettek. Előbbi Duró Nillát, utóbbi viszont Docsát váltotta. Ádám Szofi is elvette valaki más helyét, méghozzá Timi Chenét. Molnár Kinga, Cap Beáta és Bartók Vivien azonban senki nem jelentett veszélyt, nekik ennél a pontnál véget ért a verseny. Tasi Dominika viszont gyakorlatilag tökéletesen énekelte el Szekeres Adrien Olyan, mint Te című dalát, ám csak egy párbajt követően derült ki, hogy kinek a helyét veheti át. Király Dominikának és Csányi Ritának kellett megküzdenie egymással. Utóbbinak nem csak a közönség, de ByeAlex is állva tapsolt, a lányok mentora azonban még így sem tudott dönteni, így végül Tamáska Gabriellát is színpadra hívta. Gáspár ezt követően sem jutott dűlőre, így mentortársai tanácsára hét lányt ültetett le hat székre.

Gáspár Laci a mentorházba jutatta Király Dominikát, Csányi Ritát, Tamáska Gabriellát, Arany Tímeát, Urbanovics Vivient, Ádám Szofit és Tasi Dominikát.

