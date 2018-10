Meghan hercegnének már egy egész listája van lehetséges babanevekkel

Legalább fél év van még addig, amíg megszületik Harry herceg és Meghan hercegné első gyereke, de a terhesség bejelentése óta a fél világ rá van butulva az ezzel kapcsolatos hírekre, és sokan már most azt találgatják, hogy mi lesz az újszülött gróf, vagy grófnő neve – ja, mert valószínűleg nem hercegi rangot kap majd.

A herceg és a hercegné most épp ausztrál turnéjukon vannak, ahol az ET Online szerint egy 12 éves kissárc megkérdezte a hercegnét, választottak-e már nevet a gyereknek, amire Meghan Markle azt válaszolta:

Mindenkitől hosszú listányi neveket kaptunk. Hamarosan leülünk és végignézzük a lehetőségeket.

Állítólag azt is hozzátette, hogy a névválasztáshoz egyébként még egy kicsit korán van. Bár részleteket nem közöltek, a hercegné valószínűleg most lépett be a második trimeszterbe.

Kiemelt kép: Instagram/Kensington Palace