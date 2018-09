Az álomrandi után üzent a pasi barátnője – de nem ez volt a legmegalázóbb

A napokban megírtuk Alita Brydin történetét: a Melbourne-ben élő lány megismert valakit a Tinderen, úgy tűnt, hogy talán a Nagy Ő lesz az, de aztán az álomrandi másnapján egy ötszavas üzenet mindent elrontott.

Merthogy nem a kedves, remekül főző férfitól jött a mondat, hanem a barátnőjétől:

A sztori már idáig is elég kellemetlen, de lett utóélete is.

A Mirror (és egyébként mi is) a fentebb látható üzenetre célozva úgy hozta le a történetet, hogy már a cikk címében szerepelt: öt szó mindent elrontott.

