Scherer Péter előadásainak felét nem játsszák többet

Május 26-án 300. alkalommal játszotta a Nézőművészeti Kft. A fajok eredete című darabot, melynek eredeti szereposztásában Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Thuróczy Szabolcs alakították a három főszerepet. A jubileumi előadáson Scherer Péter helyett Katona László lépett színpadra, Mucsi Zoltán pedig az előadás végén leállította a tapsot, és arra kérte a nézőket, hogy emlékezzenek egyperces csenddel múlt héten elhunyt barátjára.

A Nézőművészeti Kft.-nél egyedül A fajok eredetét tartják meg azokból az előadásokból, amelyekben Scherer játszott.

A színház művészeti vezetője és a színész jó barátja, Gyulay Eszter a Port.hu-nak azt mondta: a Covid-járvány óta egyre kevesebb szerepet vállalt Scherer Péter, betegsége óta pedig még ritkábban lépett színpadra. A fajok eredetét már jó ideje váltva játszotta Katona László barátjával, aki szintén a Nézőművészeti alapítója. A színész örült, hogy nem marad el előadás miatta.

A Szkénében nem játsszák többet a Kartonpapa című előadást, amelyet Tasnádi István írt és rendezett, s amelyben a női főszerepet Udvaros Dorottya játszotta, tudta meg a lap. A B32 Galéria és Kultúrtérben sem marad műsoron Karinthy Frigyes műve, az Utazás a koponyám körül, amelyet Scherer rendezett és játszott Marton Róberttel, valamint Parti Nórával. A Karinthy Színház és a Nézőművészeti Kft. koprodukciója volt A piszkosak, amelyről dramaturg barátja azt mondja: bár Pepének kicsi szerepe volt benne, az nem lehet, hogy Piszkos Fredet ne ő játssza – így ez sem marad a repertoáron.

A Nézőművészeti Kft., ahol Scherer alapító tag volt, folytatja a színházcsinálást; szinte egészen biztosak abban, hogy Pepe is ezt szeretné, és Kapa szintén maradni akar velük, bármelyik másik társulathoz hívják játszani – válaszolta a Port.hu kérdésére Gyulay Eszter. Viszik tovább azt az érzelmi örökséget is, amit barátjuk hagyott rájuk… Mennek tovább a tantermi színházi előadások is, amelyek olyan fontosak voltak Scherer Péternek. Hozzá kötődik az első legsikeresebb produkció, a Klamm háborúja. Ezt a Kolibri Színház mutatta be 2008-ban, és a színész több mint 15 évig játszotta Novák János rendezésében. De utána is több tantermi előadáson dolgozott, a legfontosabb közülük az 559 alkalmat megélt Gyáva volt, a Nézőművészeti produkciója, amelyben játszott, és ő rendezte is.

Scherer Péter a Centrál Színházban a 2011-ben bemutatott Pletykafészek című vígjátékban is szerepelt. Puskás Tamás igazgató a Port kérdésére elmondta: a produkció túl van a 350. előadáson, és még mindig az egyik legjobban eladható előadásuk, tehát semmiképpen nem veszik le. Ernie Cusack szerepét Scherer a betegsége óta váltva játszotta Magyar Attilával, ő viszi tovább a karaktert.

Az ötödik lépés című kétszemélyes darabban – szintén a Centrálban – kezdett tavaly próbálni a színész, partnere Vecsei H. Miklós lett volna. A próbák elkezdődtek, de decemberben a színház bejelentette: a január 17-re tervezett bemutató elmarad, a várhatóan áprilisban esedékes új időpontról a későbbiekben tájékoztatják a közönséget. Puskás Tamás a lapnak elmondta, hogy Marton Róbert veszi majd át a szerepet, és a jövő évadtól látható az előadás.

Posztumusz díjak

Scherer Péter május 23-án posztumusz életműdíjat kapott a XII. Országos ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén. Nagy Ervin frissen kinevezett kulturális államtitkár pedig nemrég egy interjúban úgy fogalmazott:

Az első gondolatom az volt, hogy úristen, azonnal posztumusz Kossuth-díjat kell neki adni.

Scherer idén januárban nyerte el a Páger Antal-díjat, amelyre sokak szerint nagyon büszke volt. A makói képviselő-testület által 2001-ben, civil kezdeményezésre alapított díjjal minden évben azt a színészt tüntetik ki, aki a kuratórium döntése szerint a leginkább hű a makói születésű Páger Antal szellemi örökségéhez. 2020-ban a humoristák legrangosabb kitüntetését, a Karinthy-gyűrűt is elnyerte.