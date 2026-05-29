Magyar Péter perceken belül reagált Sulyok Tamás közleményére

A Brüsszelben tartózkodó Magyar Péter miniszterelnök szinte azonnal reagált a Facebookon Sulyok Tamás bejegyzésére. A köztársasági elnök pénteken rendkívüli közleményben jelentette be, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsághoz, közismertebb nevén a Velencei Bizottsághoz fordul, mert Magyar lemondásra szólította fel.

Érdekes, amikor négyszemközt beszéltünk, akkor még egészen jól értette. Még azt is megkérdezte, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával

– írta kommentben a köztársasági elnök közösségi oldalán megjelent dokumentum alá Magyar.

Majd ehhez még két a Sulyok-közlemény szavaira reflektáló ironikus sort is hozzáfűzött:

Eddig is mennyi mindent tett az uniós források hazahozataláért… és a magára hagyott és tönkretett gyerekek védelméért. Ja, ezeket nem ide.

A Sándor-palota ugyanis kiemelte, hogy a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, és eddigi tevékenysége során egy alkalommal sem akadályozta a hatalmi ágak megfelelő és hatékony működését.

Sulyok Tamás azt írta: aggasztónak tartja, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.

A Sándor-palota szerint az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az Alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti.

Korábban Magyar Péter ultimátumot adott, és május 31-ig szabott határidőt az államfő, valamint több más közjogi méltóság és állami tisztségviselő lemondására. A felszólításra a Sándor-palota azt válaszolta: „A köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény egyértelműen szabályozza”.