Majka értékesebb celeb, mint Sebestyén Balázs

Hosszú Katinka a legértékesebb celeb A háromszoros olimpiai bajnok először került fel a Forbes magazin celebrangsorába, ahol mindjárt az élen végzett.

Pedig tavaly még utóbbi volt az aranyérmes, akkor be is szólt barátjának. A rapper most annak örül, hogy visszavághat.

Tavaly negyedik voltam, tavalyelőtt, azt hiszem, a hatodik. Természetesen nagyon örülök az eredménynek, de őszintén szólva, ettől nem változik meg az életem. A sok munka, az repített ide. Természetesen megtiszteltetés ezen a listán szerepelni, örömet mégis mindössze azzal szerez, hogy végre legyőztem Sebestyén Balázst. Szegény, biztos rosszul aludt az éjszaka, de hát sajnos a tehetség előbb-utóbb utat tör magának és mindenki a helyére kerül

– mondta a Borsnak Majka.

A Forbes, legértékesebb celebek TOP20-as mezőnye:

Hosszú Katinka Majka Ördög Nóra és Nánási Pál D. Tóth Kriszta Sebestyén Balázs Istenes Bence Kasza Tibor Liptai Claudia Tilla Rúzsa Magdolna Fluor Tomi Palvin Barbara Rubint Réka és Schobert Norbi Molnár Ferenc Caramel Alföldi Róbert Tóth Gabi Mihalik Enikő Hajós András Gianni és Debreczeni Zita Dukai Regina

