Chloë Grace Moretz ellopta az Olsen-ikrek állkapcsát

Chloë Grace Moretz egy filmvetítésen vett részt New Yorkban, az esemény előtt pedig még sminkeshez is elment, aki egy kicsit túlzásba esett a műszempillákat illetve az alapozórétegeket illetően. De nem csak ezért fura Brooklyn Beckham excsaja az alábbi fotón. A rengeteg pirosító miatt ugyanis úgy néz ki, mintha sminkese mindenképpen valamelyik Olsen-lánynak akarta volna sminkelni őt. Ha valaha is készül a két színésznő életéről életrajzi film, Moretz simán eljátszhatná ezzel a sminkkel mindkettőjüket.

Kiemelt kép: Paul Zimmerman/WireImage/Getty Images