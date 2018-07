„Kerestem egy prostit, ő legalább figyelmes volt velem”

A férfiak egy kis hányada azért választja a fizetős szexszolgáltatásokat, mert pótolni szeretnék azt, amit nem kapnak meg otthon. Úgy érzik, a prostituáltaktól nemcsak a testiséget, hanem a teljes figyelmet is megkaphatják, ők irányíthatnak, ráadásul a bűntudat is kisebb - a házasság viszont így is tönkre mehet, hiszen ez is megcsalás. Olvasói levelet kaptunk a témában, és ha te is jártál már így, esetleg a másik oldalt élted meg, és feleségként téged csaltak meg prostituáltakkal, írd meg nekünk az igyjartam@24.hu email címre!

Tizenöt éve a feleségem elkezdte elutasítani a szexuális közeledésemet, és a kérdésre, hogy miért, máig nem kaptam választ. Tudom, hogy ilyenkor a kommunikáció a legfontosabb, ezért leültem vele, viszont általánosságban beszélt, engem hibáztatott, hogy miért nem borotválkozom minden nap, hogy ápolatlan vagyok. Zavart, hogy elutasított, tíz éven át úgy éltünk együtt, hogy egyetlen egyszer sem feküdtünk le. A változás akkor következett be, amikor infarktust kaptam és elhatároztam, hogy változtatok az életemen.

Az olvasói levelet Pétertől kaptuk, aki úgy tűnik, a saját férfiúi magabiztosságát szerezte vissza azzal, hogy fizetős szolgáltatást keresett.

„Elhagyni nem akartam őt és a két gyerekünket, a könnyebbik utat választottam: kerestem egy fizetős szolgáltatást nyújtó hölgyet. Elmondtam neki, hogy tíz éve nem voltam nővel, és segített, figyelmes volt velem. Később egy másik lányhoz jártam, aztán egy harmadikhoz. Őt már megfontoltan választottam ki, egy teljes éven át jártam hozzá, nagyon működött köztünk a kémia. Annyira, hogy az utolsó két és fél hónapban már nem kért pénzt, több lett köztünk mint vendég viszony. A feleségem közben gyanút fogott, és magánnyomozót fogadott, majd lebuktam. Azóta sokat beszélgetünk a gondokról, és nem akar elválni, azon vagyunk, hogy megoldjuk a problémákat.”

Természetesen az is megcsalás, ha prostituálttal tesszük

A bátorítás, támogatás, megértés és figyelem olyan érzelmi szükségletek, amiket ha sokáig nélkülözünk, valahonnan pótolni fogjuk. Ahogyan a víz is arra folyik, amerre a legkisebb az ellenállás, érthetően olvasónk is azt választotta, ahonnan a legkevésbé számíthat elutasításra. A fizetős szolgáltatásokban megkapta, amire vágyott, nemcsak a szexualitásban, hanem emberi mivoltában is figyelmet kapott. A levelében írja, hogy a felesége rendszeresen az ápoltsága miatt szólta meg, ráadásul elutasított minden intimitást. Mindezt tíz éven keresztül tette, ami értelemszerűen olyan sok idő, hogy magánnyomozó sem kell különösebben, hogy kiderítse, a férfi valahonnan pótolja a hiányzó testiséget.

A házasságok egyfajta cserealapon működnek az értékeket tekintve, és amíg mindketten megkapják azt, amiért egymást választották, elviselik a rosszat is. Azt is, ha valamiért nincs szex. A hosszú távú kapcsolatokban szinte biztos, hogy mindazt, ami hiányzik, pótolják máshonnan, ez is az oka annak, hogy a pornóipar és a prostitúció él és virágzik. Emiatt ítélkezni bárki felett is nem túl kedves dolog, hiszen azok, akik ezt az utat választották, okkal tették. A másik oldalt nézve viszont a megcsalás miatt felbukkan egy súlyos bizalomtörés, aminek komoly ára van.

Akkor is megcsalás, ha a férfi pont azért választotta a prostituáltakat, mert azt nem érzi megcsalásnak, nem érez bűntudatot, amikor fizet a szexért.

Amikor egy férfi a prostituáltakat választja, akkor tulajdonképpen amellett voksol, hogy elköteleződés és érzelmek nélkül szexet kapjon, amiben ő dönt és amiben ő irányít. Ráadásul egy teljes órányi figyelmet kap, meghallgatják, megértik, még ha hamis is ez a figyelem, úgy érezheti, most végre valaki tényleg figyel rá és a kívánságaira. Olvasónk is valami ilyesmit élt át, sőt, többet is, hiszen szeretőre akadt az egyik prostituált személyében. A lebukás természetesen a házasság végét is jelentheti, párterápiás segítséggel és egymásra figyeléssel esély lehet arra, hogy helyretegyék az elmúlt tíz év problémáit.

Arra még érdemes pár szóval kitérni, hogy a szexfüggésnek is lehet egy fajtája, ha valaki prostituáltakhoz jár, azonban ahhoz, hogy függőségről beszéljünk, több dolognak is jelen kell lennie, például annak, hogy stresszlevezetésként éli meg valaki.

