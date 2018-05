Botrányok a királyi családban: Amikor Károly herceg tampon akart lenni

Harry herceg május 19-én feleségül veszi Meghan Markle-t, így a színésznő beházasodik abba a családba, aminek tagjai talán még a Kardashianoknál is több botrányt produkáltak az elmúlt évtizedekben. Most kivételesen nem Harry herceg náci jelmezét kell megnézni hatvanadszorra is, de még csak nem is arról lesz szó, hogy Károly herceg valóban megcsalta-e Diána hercegnét Kamillával. A brit királyi családban voltak ezeknél sokkal izgalmasabb botrányok is, és ismerve a leendő hercegné családját, valószínűleg lesznek is még.

Margit hercegnő és Peter Townsend

Aki nézte a Netflix The Crown című sorozatát, annak nem újdonság, hogy Erzsébet királynő húga, Margit hercegnő évekig kavart az udvari testőrség tagjával, a nála 16 évvel idősebb Peter Townsenddel. A kormány feltételhez kötötte, hogy Margit hozzámehessen az elvált vadászpilótához, ebben az esetben viszont a hercegnőnek le kellett volna mondani rangjáról és előjogairól. Margit inkább azt választotta, hogy továbbra is hercegnő marad.

Margit hercegnő, a Rolling Stones és a kokain

Nyilván az életben soha nem bizonyítja senki, hogy ez tényleg megtörtént, de Noel Botham 2002-es Margit hercegnőről szóló életrajzi könyvében azt írja, hogy a királynő húga Londonban egy Rolling Stones-koncert előtt az együttes öltözőjében kokainozott. A koncertre állítólag Mick Jagger hívta, a drogot pedig Keith Richard kínálta neki, amire Margit a könyv szerint azt válaszolta:

Ó, kokain! Milyen csodás drog! Ugye? Így még jobban fogom élvezni a koncertet.

VIII. Eduárd úgy általában

Erzsébet nagybátyja, VIII. Eduárd 1936 januárjától alig 11 hónapig bírta királyként – 1936 decemberében lemondott a trónról, mert csak így vehette el a kétszeresen elvált amerikai Wallis Simpsont. A Brit Nemzetközösség országainak vezetői ellenezték a házasságot, mivel Eduárd királyként az anglikán egyház feje is volt, a vallási konvenciók szerint pedig nem lehetett olyan felesége, akinek élnek volt férjei. Eduárd a trón és a korona helyett inkább a házasságot választotta. A királyként eltöltött 11 hónap alatt egyébként még addig sem jutott el, hogy hivatalosan is megkoronázzák. De lemondása után is okozott egy kis botrányt azzal, hogy erősen szimpatizálni kezdett Adolf Hitlerrel – ezért hogy távol tartsák az ország ügyeitől, kinevezték a Bahamák kormányzójává, vagyis gyakorlatilag száműzték a országból.

Sarah Ferguson lábujjszopogatása

Erzsébet másodszülött fia, András herceg 1986-ban vette feleségül Sarah Fergusont, akit annak ellenére, hogy egészen 1996-ig volt hercegné, 1992-ben sikerült lefotózni egy másik férfi társaságában, aki napozás közben konkrétan bekapta a hercegné lábfejét.

Viktória királynő két pasija

Hogy ennek mennyi alapja van, az tényleg soha nem fog kiderülni, de az biztos, hogy Viktória királynőnek volt egy Abdul Karim nevű inasa, akit nagyon hamar előléptetett munshivá (ez egyfajta titkár Indiában). Hogy kapcsolatuk csak plátói volt, vagy be is teljesült-e bármilyen szinten, azt nem tudjuk, de a királynő halála után a család úgy érezte, gyorsan vissza kell küldeni az inast Indiába, majd úgy tenni, mintha soha nem is létezett volna. Még Karim előtt is volt egy másik férfi, egy bizonyos John Brown nevű skót szolgáló, aki férje halála után került közelebb Viktóriához. Mendemondák szerint házasok is voltak, de ez tényleg inkább csak erős pletykának tűnik.

Egy idegen férfi Erzsébet hálószobájában

1982-ben egy Michael Fagan nevű férfi beszökött a Buckingham-palota udvarába, majd az ereszcsatornán felmászva betört Erzsébet királynő szobájába. A királynő aludt, és arra ébredt, hogy az idegen férfi a szobájában van. Állítólag legalább tíz percet beszélgettek, mire Erzsébet segítséget tudott kérni.

Fülöp és az ausztrál őslakosok

A királynő férje, Fülöp herceg a Netflix sorozata szerint fiatalon nem volt túl tapintatos, de ez később sem sokat változott. 2002-ben történt, hogy Ausztráliában tett látogatásakor az egyik törzs vezetőjétől megkérdezte, hogy még mindig lándzsákkal dobálják-e egymást.

Diána hercegné telefonbeszélgetése

1992-ben hozta le a Sun, hogy a birtokukba került egy 1989-es telefonbeszélgetésről készült hangfelvétel, amin Diána hercegné beszélgetett James Gilby-vel. Bár Diána a későbbiekben tagadta, hogy a barátságon kívül lett volna köztük bármi több is, a férfi a beszélgetés alatt a hercegné nedvességét firtatta – mármint szexuális jelleggel.

Károly herceg és a tampon

Hasonlóan kemény telefonbeszélgetés zajlott le Károly herceg és Kamilla Parker-Bowles között, aki azóta Károly felesége és hercegné lett. A hangfelvételen a herceg azt mondja Kamillának, hogy

szeretne a tamponja lenni.

Kiemelt kép: Sarah Ferguson és Diána hercegné – David Levenson/Getty Images