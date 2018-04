15 kilót fogyott Szabó Győző

Reggelente százezrek ébrednek a hangjára, tévésorozatának nézettsége átlépte a milliót, a Valami Amerika harmadik részére pedig ezen a hét végén vált mozijegyet a 400 ezredik néző, miközben színházakban is remekel. Szabó Győző élete azonban nem volt mindig ilyen jó: egykor súlyos drogproblémákkal küzdött, amiből sikerült kimásznia.

Rosszulesett, hogy a „drogos könyvem” miatt visszavonták az állami kitüntetésemet, és az sem esett jól, hogy komoly cégek mondtak vissza reklám-előszerződéseket, de már nincs bennem harag. A családom és a barátaim is büszkék rám, saját magamról nem is beszélve. Mély gödörből másztam ki, papír nélküli színész vagyok és sikeres produkciókban játszom. Elértem, amit akartam

– mondta a Blikknek Szabó, aki az elmúlt időszakban látványosan lefogyott.

Most vagyok 85 kiló. Két évvel ezelőtt még 99,6-ot mutatott a mérleg! Életformát váltottam, amiben a rádió is benne van, hiszen este feküdnöm kell. Nem ragadhatok ott a színházi büfében egy kis sörözésre. Viszont sikerült úgy visszavennem a bohéméletből, hogy a napjaimba egy kis sport is belefér. Néha másfél órát is ki tudok szorítani edzésre, ami számomra hihetetlen