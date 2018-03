Nevetsz az influenszereken, pedig tök nehéz a sorsuk

Drencheva Nati egy átlagos influenszer lány: az összes Instagram-képén vagy ő, vagy étel látható; ruhamárkája van; illetve készített már reggeli rutinos videót is, és ő is kiment a hajnali fapados járattal a milánói divathétre. Élete azonban nem mindig olyan csillogó, mint a körmei, amiket órát hirdető posztban mutatott meg nemrég. A vloggerélet nehézségeiről szerda délután töltött fel egy utazós vlogvideót, amiben a síelés és a shopping mellett, a szállodai szobában ülve jutott idő egy kis énidőre és lelkizésre is.

Síelés helyett sírás?!

– teszi fel a lány a kérdést a kattintásvadász skálán tízből hét pontra értékelt címben, amiből először arra következtetni, hogy nem ment neki a lécen siklás, ezen pedig kiakadt.

Viszont mennyire nem erről van szó!

A videóban 5 perctől kezdődő, majdnem sírásba torkolló részt megelőzően az influenszernek szerencsére volt annyi lélekereje, hogy vlogkamerát ragadjon és felvételre mondja el, mi nyomja a szívét a trendteremtő létben. Kiemeltük a három legfontosabb momentumot.

1. Milyen influenszernek lenni, amikor egy átlagos ember életét éli, tehát történnek rossz dolgok

A magyar influenszerek valamiért tévesen azt gondolják, az a trendteremtés, ha csak a pozitív dolgokról számolnak be, és ha valami rossz történik velük, akkor arról (általában Őszintén… címmel) félórás kisfilmet forgatnak. Ebbe a hibába esett Drencheva is és nem tudja, hogy kezelje.

2. Milyen állandóan kamerázni

Hatalmas a nyomás azon, aki egyszer kirakta az életét: utána folyamatosan meg kell mutatnia minden pillanatát – neki is, amit egyébként saját bevallása szerint is saját döntés alapján csinál, a saját idejéből.

3. Milyen az, amikor a család is ellenünk fordul és értetlenül néz a kamerába

Mert hogy ilyen is van és nagy meglepetésre nem minden családtag örül annak, ha több tízezres nézettségű videókban statiszták.

Arról, hogy kik az influenszerek és valóban mekkora szerepük van, itt írtunk.