Tóth Gabi mindig is igazi kaméleonként változtatta a külsejét, most is egy extrém rövid frizurát visel. Ezzel szemben nővére, Tóth Vera sokkal visszafogottabb. Most azonban ő is úgy döntött, hogy visszatér a rövid hajhoz. Igaz, az ő esetében nem olyan drasztikus a változás és kifejezetten jól áll neki a rajongói szerint.

Tóth Vera (@tothveraofficial) által megosztott bejegyzés, Márc 5., 2018, időpont: 10:32 (PST időzóna szerint)

Ilyen volt:

Tóth Vera (@tothveraofficial) által megosztott bejegyzés, Febr 15., 2018, időpont: 12:40 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram